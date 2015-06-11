Порошенко не смог назвать дату местных выборов на оккупированном Донбассе

Об этом он заявил, выступая перед активом Донецкой области.

"Я точно могу сказать, что выборы на подконтрольной нам территории состоятся 25 октября", - сказал он.

В то же время, добавил Порошенко, "назвать дату голосования там (на оккупированных территориях) я не готов".

По его словам, проведению выборов должны предшествовать полное прекращение огня, вывод российских войск, оружия и техники с территории Украины, установление контроля украинских правоохранительных органов на границе с РФ.

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Напомним, ранее сообщалось, что за Петра Порошенко проголосовали бы 13,6% граждан, если бы выборы главы государства проходили в конце мая этого года. Зато 7,8% опрошенных указали, что вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бюллетень, 24,8% - не принимали бы участия в голосовании и 25% - не определились, за кого бы голосовали.