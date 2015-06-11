Порошенко не смог назвать дату местных выборов на оккупированном Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заверил, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября.
Об этом он заявил, выступая перед активом Донецкой области.
"Я точно могу сказать, что выборы на подконтрольной нам территории состоятся 25 октября", - сказал он.
В то же время, добавил Порошенко, "назвать дату голосования там (на оккупированных территориях) я не готов".
По его словам, проведению выборов должны предшествовать полное прекращение огня, вывод российских войск, оружия и техники с территории Украины, установление контроля украинских правоохранительных органов на границе с РФ.
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Напомним, ранее сообщалось, что за Петра Порошенко проголосовали бы 13,6% граждан, если бы выборы главы государства проходили в конце мая этого года. Зато 7,8% опрошенных указали, что вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бюллетень, 24,8% - не принимали бы участия в голосовании и 25% - не определились, за кого бы голосовали.