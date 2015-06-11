Отношения Европы с Россией нормализуются только после возвращения Крыма Украине - ЕП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции относительно стратегической военной ситуации в бассейне Черного моря после аннексии Крыма Россией, принятой сегодня Европарламентом.

ЕП подчеркивает, что отношения с Россией должны в долгосрочной перспективе быть направлены на сотрудничество, а не конфронтацию, однако считает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе в связи с отсутствием доверия к России возобновление сотрудничества должно быть основано: во-первых, на стратегических гарантиях НАТО безопасности своих восточных стран, во-вторых, на изменении российской политики в отношении Украины, в частности, полном и безусловном исполнении Минских договоренностей и возвращении Крыма Украине, и, таким образом, восстановлении статуса-кво и контроля украинской власти над территорией страны в рамках международных признанных границ, говорится в резолюции.

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В связи с этим депутаты Европарламента выразили убеждение, что ЕС должен продолжить и усилить действие санкций против РФ в случае невыполнения российскими властями Минских договоренностей, продолжения дестабилизации ситуации на востоке Украины и нелегальной аннексии Крыма. Поэтому европарламентарии призывают государства ЕС придерживаться единства в вопросе санкций против России.

Кроме того, ЕП осудил прямую и косвенную поддержку Россией террористов на Донбассе, в том числе поставки им оружия, вооружения и вербовки, что „приводит к продолжению войны”.

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„(ЕП) Обеспокоен сообщениями о военных преступлениях, совершенных в регионе, которые контролируются поддерживаемыми Россией сепаратистами, в том числе расстрелом гражданского пассажирского самолета MH-17 и настоятельно призывает РФ немедленно вывести все свои войска с территории Украины и соблюдать Минские договоренности”, - отмечается в резолюции.

Европарламент также призвал Россию и все стороны „использовать свое влияние, чтобы остановить боевые действия и предотвратить дальнейшие военные преступления и новые жертвы”.

„(ЕП) надеется, что стороны будут придерживаться договоренностей о прекращении огня, чтобы обеспечить время для переговоров с целью поиска политического решения и выражает обеспокоенность по поводу многочисленных свидетельств о нарушениях соглашений российской стороной и сепаратистами”, - говорится в документе.