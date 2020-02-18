Атака российских боевиков на Донбассе: как отреагировали украинские политики (видео)

Некоторые нардепы считают, что таким способом РФ провоцирует Украину на определенные уступки, а кое-кто озвучил пророссийские тезисы.

Украинские политики отреагировали на утреннюю вражескую атаку позиций Вооруженных сил Украины в Луганской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Президент Украины Владимир Зеленский, как известно, назвал наступление оккупантов возле Золотого "циничной провокацией". На своей странице в соцсети глава государства написал, что враг нажал на дебальцевскую рану Украины и в очередной раз попытался сорвать мирный процесс на Донбассе.

С вопроса относительно обострения на Донбассе начался сегодня день в Верховной Раде. Так, фракция "Европейская солидарность" потребовала вызвать в Раду министра обороны и начальника Генштаба, чтобы были "озвучены настоящие цифры потерь и реальная ситуация".

Во фракции "Голос" считают, что таким образом РФ провоцирует Украину на какие-то уступки. "Когда на власть давят силовым способом, появляются новые жертвы – она начинает быть более сговорчивой. На это рассчитывает Россия, это единственная причина. Это не широкомасштабное наступление дойти до Киева. Это просто показать зубы и силу, Россия демонстрирует, что для нее не существует границ дозволенного", – отметил глава фракции Сергей Рахманин.

Между тем сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко не замедлил с озвучкой пророссийских тезисов. Он заявил, что руководство Украины обязано выполнять пункты Минских соглашений, имплементировать в Конституцию Украины особый статус Донбасса и немедленно провести там досрочные выборы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг применил минометы калибра 120 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В бою один военнослужащий ВСУ погиб, четверо получили ранения. В рядах оккупационных войск - один погибший и пятеро тяжело раненых.

Впоследствии в Офисе президента анонсировали заседание СНБО по ситуации на Донбассе, президент Владимир Зеленский заявил, что на этом заседании будут приняты решения о дальнейших шагах в связи с атакой оккупантов.