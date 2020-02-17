Путин скорее отдаст Кремль: Сенцов объяснил, почему договориться с Москвой о Крыме не получится

Режиссер полагает, что в перспективе режим Путина в России все равно обречен.

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов считает, что при Путине Россия ни при каких условиях не вернет Украине Крым, и единственная стратегия Украины и ее союзников - последовательно давить на Москву.

Читайте такжеОккупанты Крыму рассказали о состоянии задержанных украинских рыбаков

Такое заявление Сенцов сделал в интервью “Украинской правде”.

“Тут нужно понимать, что Путин Крым не отдаст, это невозможно. Он проще отдаст Кремль, чем отдаст Крым. Значит, продолжать пытаться с ним договориться про Крым нельзя. Донбасс он тоже на наших условиях не вернет”, - отметил режиссер.

“Значит, нужно давить – это единственная стратегия как Украины, так и мирового сообщества. Мы должны на него давить, не дать ему стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри России”, - продолжил он.

Сенцов отмечает, что в перспективе режим Путина в России все равно обречен, поскольку в РФ не осталось самостоятельных институций, не зацикленных на фигуре нынешнего президента.

“И любой человек, пришедший на смену Путину, будет вынужден искать поддержки за рубежом, чтоб опереться на их политическое влияние и поддержку, потому что внутри страны у него не будет такого. И в этой ситуации мы можем при помощи западных партнеров занять жесткую позицию по непризнанию новой власти без возврата наших территорий”, - заключил он.