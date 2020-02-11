Богдан давно хотел уволиться – СМИ узнали причины

"Последней каплей" для Богдана якобы стало то, что его не взяли в командировку в Ватикан.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан 10 февраля имел неприятный разговор с Владимиром Зеленским, после которой окончательно решил уйти с должности.

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Об этом говорится в материале «Украинской правды». О разговоре между Богданом и Зеленским журналистам рассказали два источника в ОПУ. Богдан якобы сказал, что хочет написать заявление об увольнении, если президент этого хочет. Зеленский ответил: "иди и пиши".

Собеседники журналистов рассказали, что Богдан хотел уволиться еще после инцидента с помощником Зеленского Андреем Ермаком, который отвечал за решение "иранского кризиса", но тогда его отговорили заместители и ближайшее окружение.

Уговаривать Богдана не увольняться, как говорится, "приехала куча людей во власти", в результате чего глава Офиса президента "успокоился на время".

Но Зеленский на фоне этого и дальше демонстрировал свою приверженность к Ермаку.

Так, 1 февраля президент в своем Офисе проводил интервью с потенциальными кандидатами в обновленное правительство. На этих собеседованиях Богдана не было, но присутствовали первый помощник Сергей Шефир, премьер-министр Алексей Гончарук и Андрей Ермак.

По данным источников, последней каплей для Богдана стала поездка Зеленского в Италию, где он встретился в частности с Папой Римским. В ней президента сопровождал Ермак и министр внутренних дел Арсен Аваков, у которого отношения с Богданом также не сложились.

В этом случае, как утверждается, у Богдана сработало уже личное оскорбление, ведь он греко-католик из Львова, и его не взяли в командировку в Ватикан.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента Украины. Перед этим Зеленский освободил Ермака с должности помощника президента, а Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.