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Зеленский назначил Ермака на должность руководителя Офиса президента

11:50, 11 февраля 2020
Политика
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Андрей Ермак возглавил Офис президента / фото УНИАН

Соответствующий указ № 48/2020 размещен на сайте главы государства.

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«Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины», - говорится в документе.

Перед этим Зеленский уволил Ермака с должности помощника президента, а Андрея Богдана - с должности руководителя Офиса президента.

***Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. В 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получил степень магистра по международному частному праву. В том же году получил Свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью. В 1997 году основал Международную юридическую компанию. С 21 мая 2019 года занимал должность помощника президента.

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