Ермак, Джулиани, Кличко: как новый глава офиса президента попал в политический скандал за океаном

Преемник Богдана в ОПУ фигурирует в громком скандале вокруг «спасения» Кличко от увольнения с должности главы КГГА.

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак до недавнего времени был не самой заметной фигурой в команде Зеленского. Впрочем, о нем заговорили за океаном, когда он попал в международный скандал вокруг «украинских дел» адвоката Трампа Руди Джулиани.

Недавно ведущие американских издания написали, как Джулиани во время непубличной встречи с тогда еще помощником Зеленского Ермаком просил оставить Виталия Кличко на посту главы КГГА.

Кличко в конце концов удержался на посту, а утечка информации о встрече Ермака с Джулиани стал еще одним поводом для критики президента США Трампа его оппонентами. Ведь недавно демократы добивались его импичмента.

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Спасение Кличко

Washington Post писало, что встреча между Джулиани и Ермаком имела место в августе прошлого года.

Стороны должны были обсудить чувствительные моменты отношений между Киевом и Вашингтоном. По данным издания, миссия Джулиани заключалась в том, чтобы добиться от Украины проведения политически выгодного Трампу расследования. Впрочем, у Джулиани была еще одна неожиданная просьба — помочь мэру Киева Виталию Кличко сохранить должность председателя КГГА.

Конкретные обстоятельства переговоров приводит бывший помощник Джулиани Лев Парнас, который принимал участие во встрече.

«Руди сказал ему [Ермаку]: 'Проследите за тем, чтобы Кличко остался', - рассказывал Парнас в интервью The Washington Post.

При этом издание рассказывает и о другом примечательном факте. По словам Парнаса, в начале июля прошлого года Кличко во время встречи с Джулиани в Нью-Йорке пожаловался ему на то, что его хотят уволить с должности главы КГГА, и попросил ему помочь.

В WP подчеркивают: факт о переговорах Джулиани с украинской властью относительно Кличко, который не афишировался ранее, является еще одним примером того, как Джулиани использовал свою высокую должность в качестве близкого советника Трампа для продвижения своих личных интересов.

New York Times называет Киевского городского голову Виталия Кличко давним другом и бывшим клиентом Джулиани. После победы Зеленского на выборах Кличко был на грани увольнения с должности председателя КГГА, которая предусматривала распоряжение бюджетом Киева в 2 миллиарда долларов.

В интервью The New York Times Джулиани признал, что обсуждал позицию Кличко на встрече со старшим помощником Зеленского, Андреем Ермаком, в Мадриде 2 августа.

«Я сказал: "Я не знаю, я не в курсе событий, но, похоже, он — один из хороших парней», — заявил Джулиани, вспоминая разговор. — И я выступаю как личный друг, а не как представитель власти или тому подобное».

Впрочем, он последовательно отрицает, что оказывал давление на украинскую сторону в том или ином виде.

Источники NYT в окружении Кличко тем временем рассказали, как мэр Киева после встречи с Джулиани в начале августа хвастался «американскими союзниками», которые спасут его от увольнения.

Встреча Ермака с Джулиани состоялась в то время, когда новый президент Украины хотел заручиться поддержкой со стороны США, наиболее влиятельного союзника Киева в конфликте против России.

В конце концов, Кличко сохранил должность в КГГА, хотя летом его увольнение казалось неотвратимым. В то же время в NYT отмечают: учитывая сложный и непрозрачный характер украинской политики, непонятно, было ли вмешательство Джулиани решающей силой, позволившей Кличко сохранить свою должность.

Родственники Ермака и война на Донбассе

Еще один политический скандал с Ермаком опять же связан с США. В октябре прошлого года поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях Конгрессу рассказал про обед с участием Ермака, спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и человека по фамилии Новиков (внештатный советник президента Игорь Новиков – ред.), имевший место 14 сентября. Волкер озвучил украинским партнерам мысль, что было бы лучше не начинать расследований против бывшего президента Порошенко. В частности – по событиям с захватом судов ВМС Украины в Керченском проливе.

В ответ Ермак и Новиков якобы достали телефоны и начали показывать фото своих родственников, пострадавших от войны на Донбассе.

«Один был братом, а другой – двоюродным братом, которые были убиты или ранены на востоке. И они показали это Курту и мне, и говорили, что Порошенко несет ответственность за это», – отметил Тейлор.

Такое заявление вызвало возмущение в Украине, ведь по этой логике ответственность за развязанную Россией войну лежит на украинской стороне.

Сам Ермак в комментариях СМИ заявлял, что не называл Порошенко виновником начала войны на Донбассе.

По его словам, на встрече обсуждалась причастность Порошенко к коррупционным скандалам. Кроме того, во время разговора он отметил, что война затронула его семью, как и много других семей в Украине.