New York Times: Джулиани летом на встрече с Ермаком в Мадриде просил не увольнять Кличко

Вмешательство Джулиани могло стать решающей силой, позволяющей Кличко сохранить должность главы КГГА, пишет NYT.

В августе прошлого года адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани в Мадриде встречался с помощником президента Зеленского Андреем Ермаком. Помимо обсуждения возможности встречи в Белом доме для президента Украины, адвокат президента Трампа попросил оставить Виталия Кличко на должности главы КГГА.

Об этом пишут Ронен Бергман, Антон Трояновский и Кеннет П. Фогель в своей статье для New York Times. УНИАН ниже приводит её полный перевод.

Когда Рудольф Джулиани встретился с главным помощником президента Украины прошлым летом, он обсудил перспективу желаемой встречи украинского лидера в Белом доме, одновременно добиваясь от Украины обязательств провести некоторые расследования, которые были бы выгодны президенту Трампу в политическом плане. У Джулиани была еще просьба — помочь мэру Киева сохранить свою должность.

Мэр Виталий Кличко, профессиональный боксер, ставший политиком, давний друг и бывший клиент Джулиани, был на грани увольнения с должности, которая предусматривала распоряжение бюджетом Киева в 2 миллиарда долларов.

Увольнение Кличко соответствовало бы предвыборному обещанию президента Владимира Зеленского бороться с устоявшимися интересами в Украине и позволило бы ему заменить своим человеком политического противника на одном из самых важных постов страны.

Но несмотря на то, что администрация Зеленского одобрила смещение Кличко, он все еще работает на своей должности, заставляя своих противников в мрачном и прибыльном мире украинской муниципальной политики задаваться вопросом, мог ли личный адвокат Трампа склонить чашу весов в пользу мэра.

«Совпадение во времени между встречей Кличко с Джулиани и событиями в управлении Киевом было поразительным», — заявил Александр Ткаченко, член украинского парламента, которого Зеленский должен был назначить вместо Кличко.

Попытки Джулиани помочь своему другу и бывшему клиенту, о чем впервые сообщалось в газете Washington Post, пролили новый свет на то, как бывший мэр Нью-Йорка смешал личные, деловые и политические интересы со своей ролью личного адвоката президента США.

В интервью The New York Times Джулиани признал, что обсуждал позицию Кличко на встрече со старшим помощником Зеленского, Андреем Ермаком, в Мадриде 2 августа.

«Я сказал: 'Я не знаю, я не в курсе событий, но, похоже, он — один из хороших парней'», — заявил г-н Джулиани, вспоминая разговор. — И я выступаю как личный друг, а не как представитель власти или тому подобное».

На той же встрече Джулиани обсудил возможное и желаемое посещение Овального кабинета Зеленским, и попросил украинские власти провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, его сына и украинцев, которые распространяли порочащую информацию о кампании Трампа в 2016 году.

Встреча состоялась в то время, когда новый президент Украины надеялся заручиться поддержкой со стороны Соединенных Штатов, самого влиятельного союзника своей страны, в конфликте против России и наладить отношения с Трампом.

Джулиани сказал, что он дал понять, что это было его личное мнение касательно Кличко, а не мнение администрации. «Я высказал свое личное мнение, а не мнение правительства, основываясь на наших личных отношениях», — сказал он.

Ермак также признал, что оба обсуждали будущее Кличко.

«Джулиани спросил, какое у меня мнение о мэре — Виталии Кличко, — заявил Ермак в ответ на запрос The Times. — Он сразу же подчеркнул, что я не должен рассматривать его вопрос как попытку повлиять на меня».

Ермак сказал, что он ответил Джулиани, что он давно знает Кличко и что он пользуется поддержкой киевлян.

«Это был конец нашего разговора о Кличко, — отметил Ермак. — В результате я отвергаю любые предположения о том, что Джулиани каким-либо образом пытался повлиять на мое мнение или заставить меня принять какую-либо сторону в отношении мэра Виталия Кличко».

Учитывая сложный и непрозрачный характер украинской политики, неясно, было ли вмешательство Джулиани решающей силой, позволяющей мэру сохранить свою должность.

Но понятно, что попытка была.

Кличко, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, впервые нанял Джулиани в качестве консультанта для своей неудачной попытки избрания мэром Киева в 2008 году.

С 2014 года Кличко исполнял две роли: и в основном церемониальную, выборную должность мэра Киева, и влиятельную должность главы Киевской городской государственной администрации, на которую назначает украинский президент. Последняя должность позволяет ему контролировать такие вопросы, как городской бюджет, разрешения на строительство и транспортные средства, что делает его одним из самых влиятельных людей в стране.

Кличко поддержал соперника Зеленского, еще тогда действующего Президента Петра Порошенко, на президентских выборах прошлой весной в Украине. Разгромная победа Зеленского, казалось, предвещала окончание политической карьеры Кличко.

Зеленский в качестве артиста часто шутил о Кличко в своем шоу в субботу вечером, изображая его как недалекого представителя теневой, коррумпированной элиты Украины.

В одной из пародий Зеленский играл переводчика для боксера Кличко, который не мог связать и двух слов.

После прихода к власти в мае Зеленский не мог снять Кличко с поста мэра, но мог лишить его более влиятельного поста главы КГГА. Украинские политики и аналитики ожидали от него этого шага.

Одно из доверенных лиц Кличко, говорившее на условиях анонимности из-за опасений относительно своего бизнеса, сообщило, что к концу июля «было ясно, что только внешнее вмешательство — будь то президент Соединенных Штатов или кто-либо от его имени» мог спасти Кличко от увольнения. Поскольку борьба за власть обострилась, Кличко вылетел в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Джулиани.

В явной прелюдии к увольнению начальником штаба Зеленского, Андреем Богданом, 30 июля была созвана пресс-конференция, на которой он обвинил Кличко в том, что в Киеве процветает коррупция. Не представив доказательств, Богдан заявил, что ему предложили взятку в размере 20 миллионов долларов за то, чтобы Кличко оставался главой КГГА.

На следующий день Кличко разместил в Facebook фотографии своей встречи с Джулиани, его «старым другом и одним из самых авторитетных мэров в мире». Они обсудили «ситуацию в Украине», сказал он, «будущее сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной» и тему «местного самоуправления». Последнее явно было референцией на борьбу Кличко за власть у себя дома.

По словам нескольких человек, которые слышали заявления Кличко на рабочих встречах и говорили на условиях анонимности (потому что они все еще участвуют в муниципальной политике и боятся быть выявленными), вернувшись в Киев, Кличко сообщил, что его американские союзники помогут ему сохранить должность,

«Это смешно, — сказал Кличко в своем заявлении в пятницу. Отвечая на вопрос о встрече с Джулиани, Кличко отметил: «Я никого не просил ни о какой помощи».

Кличко сказал, что у него никогда не было деловых отношений с Джулиани, что противоречит утверждению Джулиани, который консультировал кампанию бывшего боксера в 2008 году. Джулиани сказал, что он формально не представлял Кличко годами, «хотя все еще его консультирует».

Но два дня спустя Джулиани говорил о Кличко с Ермаком в Мадриде.

4 сентября Офис Зеленского утвердил отставку Кличко с поста главы КГГА.

Но 6 сентября Джулиани заявил в Twitter: «Ограничение полномочий мэра Киева Кличко было очень плохим сигналом, особенно на основании совета от президентского помощника в Украине с репутацией 'решалы'. В США этим бывшим чемпионом [по боксу Кличко] очень восхищаются и уважают его».

Твит появился, когда Зеленский пытался стабилизировать свои отношения с Трампом, узнав, что американская военная помощь Киеву была приостановлена ​​по необъяснимым причинам.

Последним шагом, необходимым для придания увольнению официального статуса, была подпись Зеленского на увольнение — казалось, это была формальность, поскольку именно Зеленский пытался формализовать это увольнение.

Но документ так и не был подписан.

На вопрос журналистов в октябре Зеленский ответил, что он все еще думает о том, подписывать его или нет.

«Когда возникает спорный вопрос, он пытается сбалансировать различные интересы, — говорит киевский политолог Владимир Фесенко о неожиданном отложенном решении Зеленского. — Он решил не делать резких движений».

Помимо какого-либо влияния, которое мог иметь Джулиани, Фесенко указывает на борьбу за власть внутри различных фракций в администрации Зеленского как на другой фактор, наряду с собственным истощающимся политическим капиталом Зеленского на фоне интенсивной критики со стороны внутренних политических оппонентов, которые считают, что он был слишком мягок в вопросах с Россией.

Через пресс-секретаря Кличко отказался комментировать мадридскую встречу Джулиани и Ермака, а также не прокомментировал, почему Зеленский решил оставить его на должности. Он назвал Джулиани «большим другом Украины и одним из самых успешных мэров мира».

Сам Джулиани стал серьезной фигурой в Украине, когда на Капитолийском холме началось расследование по импичменту.

«С конца сентября вопросы, связанные с Джулиани, стали очень токсичны, — сказал Фесенко. — Казалось, команда Кличко перестала поддерживать отношения с Джулиани».