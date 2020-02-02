Washington Post: Джулиани обсуждал интересы Кличко во время встречи летом с главным помощником Зеленского

В начале сентября офис Зеленского подготовил документ об отстранении Кличко с должности главы КГГА, но Зеленский его так и не подписал.

В августе прошлого года в роскошном отеле в Мадриде личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, чья миссия была добиться проведения необходимого президенту США Дональду Трампу расследования, представили высокопоставленному украинскому чиновнику. Но сначала Джулиани озвучил личную просьбу от имени бывшего клиента из Украины. Об этои пишут Розалинд Хельдерман, Пол Сонн, Дэвид Л. Стерн и Джош Доуси в статье для Washington Post.

Мэр Киева Виталий Кличко, которому, по словам Джулиани, он оказывал консультационные услуги, был на грани увольнения президентом Украины Владимиром Зеленским с поста по совместительству в качестве главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), что значительно бы ограничило его власть. По словам Льва Парнаса, бывшего помощника Джулиани, во время закрытой встречи в Мадриде Джулиани призвал советника Зеленского оставить Кличко на должности.

«Руди сказал ему: 'Проследите за тем, чтобы Кличко остался', – участвовавший во встрече Парнас сообщил в интервью The Washington Post.

В следующем месяце Джулиани заявил в Twitter. «Ограничение полномочий мэра Киева Кличко было очень дурным знаком», – написал Джулиани, в неявной форме критикуя Зеленского, добавив, что мэр, бывший чемпион по боксу, «очень уважаем в США».

Зеленский дал задний ход, и почти полгода спустя Кличко все еще занимает свою должность.

В Мадриде советник Зеленского, Андрей Ермак, подтвердил в своем заявлении, что он и Джулиани обсуждали Кличко, но отрицал, что личный адвокат Трампа оказывал какое-либо давление от имени Кличко. Ермак сообщил, что Джулиани сказал ему, что не пытается оказать на него никакого влияния.

Ранее не афишируемый факт про переговоры Джулиани с украинским правительством касательно Кличко представляет собой еще один пример того, как бывший мэр Нью-Йорка использовал свой высокий пост в качестве близкого советника Трампа для продвижения своих личных интересов.

В 2017 году Джулиани попытался убедить Трампа и других высокопоставленных чиновников принять решения, на которых настаивала Турция; в том же году он работал в качестве юриста у торговца золотом с политическими связями из этой же страны, против которого были открыты уголовные деля. В сентябре он призвал чиновников Министерства юстиции не возбуждать дело против богатого руководителя венесуэльской энергокомпании, нанявшего его в качестве частного адвоката.

Деятельность Джулиани вызвала глубокое беспокойство среди высокопоставленных чиновников администрации, которые заявили, что им неясно, когда он работает от имени своих частных клиентов и когда он работает в интересах президента.

Как ранее сообщал The Washington Post, генеральный прокурор США Уильям П. Барр в нескольких беседах осенью объяснял Трампу, что Джулиани стал обузой.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в черновом варианте своей будущей книги бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что госсекретарь Майк Помпео опасался, что Джулиани, возможно, работал от имени клиента, когда он добивался увольнения посла США в Украине.

Джулиани сообщил The Washington Post, что он был особенно осторожен, определяя свою роль частного адвоката для Трампа, а не представителя правительства США, и принял такие сомнения касательно его работы на свой счет.

«Люди ненавидят меня (за работу представителем Трампа), – написал Джулиани в текстовом сообщении. – Чем лучше ты делаешь свою работу, тем злее они становятся».

Он отметил, что президент «не является единственным клиентом или заказчиком», добавив: «У меня всё еще есть собственные мнения и работа, которую мне нужно сделать, и она не увеличилась в объёме в результате обязанностей представлять Президента; в силу обстоятельств она сократилась, поэтому я могу сосредоточить внимание на своей работе для него».

«То, что они говорят, соответствует действительности для любого частного адвоката Президента», – написал он, добавив: «Ничто не предполагает того, что это повлияло на мою работу».

Отвечая на вопрос о встрече в Мадриде, Джулиани назвал Парнаса, своего бывшего соратника и клиента, «известным лжецом». Парнас, которому предъявлены федеральными властями обвинения в финансировании политической кампании в США, начал делать публичные заявления в последние несколько недель о своей роли в кампании давления на Украину, вызывая нападки со стороны союзников Трампа, которые считают, что он пытается уменьшить риски привлечения к криминальной ответственности.

Джулиани отказался сообщить, были ли вмешательства от имени Кличко, назвав боксера, ставшего мэром, своим «хорошим другом на протяжении многих лет».

Расстановка сил на встрече в Мадриде определенно была в пользу Джулиани. В то время команда Зеленского срочно пыталась организовать встречу в Белом доме с Трампом, чтобы послать решительный сигнал России, которая ведет прокси-войну на востоке Украины уже более пяти лет. А несколькими днями ранее, во время телефонного звонка с Зеленским, Трамп дал понять новому украинскому президенту, что ему нужно вести дела с Джулиани, чтобы заручиться поддержкой Белого дома.

Зеленский всё еще не добился визита в Белый дом. «Я готов ехать [хоть] завтра», – заявил украинский лидер в пятницу во время совместного выступления в Киеве с госсекретарем Майком Помпео.

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«Большой друг Украины»

По крайней мере, в течение десяти лет у Джулиани есть деловые связи в Украине, а также работа, которая привела его к контактам с видными украинскими деятелями и политиками, включая Кличко.

Трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе, известный как «Доктор Железный Кулак» благодаря докторской степени в области спортивных наук, Кличко является одним из самых известных украинских спортсменов. Когда он занялся политикой, легендарный боксер заявил, что он хочет поднять уровень жизни в своей родной Украине до того, который он видел на Западе.

В предыдущем интервью газете The Washington Post Джулиани сказал, что его наняли в 2008 году в качестве политического консультанта Кличко, у которого в то время была неудавшаяся попытка стать мэром Киева.

В ходе успешной избирательной кампании на пост мэра в 2014 году Кличко нанял консалтинговую фирму Джулиани, чтобы она консультировала его по вопросам борьбы с коррупцией и преступностью в столице Украины, Джулиани сообщил The Washington Post.

Кличко сделал противоречивое заявление касательно их договоренностей, объявив на этой неделе, что у него никогда не было «деловых отношений» с Джулиани. Мэр Киева также назвал Джулиани «большим другом Украины и одним из самых успешных мэров в мире».

Кличко сказал, что впервые познакомился с Джулиани в 2006 году во время визита бывшего мэра Нью-Йорка в Украину. С тех пор они встречались много раз в Нью-Йорке и Киеве, сказал Кличко.

«Учитывая наши хорошие личные отношения, иногда я спрашиваю его совета по муниципальным вопросам», – сказал он.

Кличко, один из лидеров прозападной революции в Украине, победил на выборах мэра Киева в 2015 году, набрав более 65% голосов. Как и его политический союзник, бывший президент Петр Порошенко, он вступил в должность на фоне высоких ожиданий, что он победит характерные для украинской политики коррупцию и кумовство.

В то время как Киев в значительной степени преуспел и многие считают Кличко лучшим мэром в сравнении с предшественниками, его критики говорят, что сохраняется ряд проблем, которые преследуют столицу: плохое предоставление услуг, некачественная инфраструктура и сомнительные строительные проекты.

Его также обвиняют в том, что он полагается на резонансные проекты, такие как пешеходно-велосипедный стеклянный мост стоимостью 10 миллионов долларов в центре города, вместо того, чтобы сосредоточиться на проведении важных реформ.

Политическое будущее Кличко было поставлено под сомнение в апреле, когда Зеленский – юморист и новичок в большой политике, только что сыгравший роль президента в украинском телесериале, победил Порошенко на президентских выборах в Украине.

Помимо работы в качестве избранного мэра Киева Кличко одновременно исполняет обязанности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) в рамках сделки, которую он заключил с Порошенко. На эту влиятельную должность, эквивалентную городскому управляющему, назначает президент Украины.

Увольнение Кличко с такой должности помогло бы команде Зеленского установить контроль над украинской столицей, безусловно, самым важным центром власти страны.

Зеленский проинформировал Кличко во время встречи в начале июля прошлого года, что он хотел бы разделить должности снова и назначить своего человека главой КГГА. Об этом сообщил Кличко в своем видеообращении, размещенном в Facebook после их встречи.

Кличко все равно бы сохранил за собой выборную должность мэра, хотя его власть была бы значительно ограничена.

В своем посте на Facebook Кличко раскритиковал такое предложение как откат законной власти Киева от самоуправления.

Возглавлять кампанию по увольнению Кличко был назначен Андрей Богдан, бывший адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского. Богдан был назначен Зеленским на должность главы Администрации.

30 июля Богдан усилил политическое давление на мэра Киева, сообщив украинским новостным агентствам на брифинге, что Кличко потерял контроль над ситуацией в городе за последние пять лет и использует институт «смотрящих» для обеспечения большинства в Киевсовете.

Кличко сказал, что заявления Богдана выглядят «как минимум, странно и некомпетентно».

Богдан не ответил на запросы издания прокомментировать ситуацию.

Прошлым летом на фоне слухов о том, будет ли он уволен, Кличко вылетел в Соединенные Штаты.

31 июля, на следующий день после комментариев Богдана, Кличко встретился с Джулиани в Нью-Йорке, опубликовав в Facebook свою фотографию, где он был с бывшим мэром Нью-Йорка в офисе Джулиани.

Встреча состоялась всего через неделю после того, как Трамп призвал Зеленского 25 июля позвонить, чтобы договориться с Джулиани о расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына, который входил в совет украинской газовой компании Burisma, когда его отец занимал высокий пост.

В одном из интервью Парнас заявил, что не присутствовал на встрече Джулиани с Кличко в Нью-Йорке, но впоследствии он был об этом проинформирован Джулиани и адвокатом Кличко.

Парнас сказал, что они оба сообщили ему, что во время встречи Кличко пожаловался Джулиани на то, что администрация Зеленского пытается уволить его, и обратился за помощью.

«По сути он нажаловался Руди, говоря, что они его несправедливо преследуют», – сказал Парнас.

По словам Парнаса, Кличко обвинил Богдана в его затруднительном положении, что вызвало гнев Джулиани на руководителя аппарата Зеленского и, соответственно, на президента Украины, который публично не занимался потенциально выгодными для Трампа расследованиями.

В письменных комментариях для The Washington Post Кличко отрицал, что просил Джулиани о помощи.

«Я никого не просил о помощи. А наша фотография – это фотография встречи двух общественных деятелей», – сказал Кличко. Он сообщил, что они обсуждали, как «Украине необходима дальнейшая поддержка со стороны наших западных партнеров и друзей после смены власти, поддержка местному самоуправлению и его развития».

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«Трамп любит его»

Несколько дней спустя Джулиани должен был лично встретиться с Ермаком, главным помощником Зеленского.

Основная цель Джулиани на встрече в Мадриде состояла в том, чтобы через Ермака заставить Зеленского объявить о расследованиях, которые нужны были Трампу, как он ранее говорил The Washington Post.

Курт Волкер, тогда служивший в качестве специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины, заявил в показаниях в Палате представителей в деле об импичменте Трампа, что он связал Ермака и Джулиани. Волкер заявил, что он надеялся, что помощник Зеленского сможет убедить Джулиани в том, что новый президент Украины является антикоррупционным реформатором, что станет переломным моментом в ситуации, которая, как представлялась, мешала Трампу назначить украинскому лидеру встречу в Белом доме.

Как свидетельствуют текстовые сообщения, опубликованные следователями Палаты представителей по импичменту, украинцы надеялись, что, решив вопросы с Джулиани, они смогут наконец установить тесные отношения с администрацией Трампа.

Парнас сообщил, что Джулиани был доволен, что выбрали Ермака, бывшего юриста в сфере авторского права, в качестве представителя Зеленского на встрече в Мадриде, потому что он воспринимал Ермака как равного, который играл ту же роль адвоката и доверенного лица для украинского президента, что и Джулиани для Трампа.

Текстовые сообщения показывают, что Парнас сообщил Джулиани о ситуации Кличко за день до встречи в Мадриде с Ермаком. Парнас рассказал The Washington Post, что знал, что Джулиани хочет быть готовым обсудить своего бывшего клиента в Испании.

Перед поездкой Джулиани отправил сообщение Парнасу: «Я не хочу, чтобы мы занимались их политикой».

Но Парнас сказал, что, когда Джулиани встретился с Ермаком, он был полностью погружен во внутреннюю украинскую политику, защищая Кличко.

Встреча прошла в роскошном отеле. Парнас рассказал, что он и Джулиани прибыли первыми и забронировали столик в роскошном зале. По словам Парнаса, его деловой партнер Игорь Фруман планировал присоединиться, но пропустил встречу, чтобы помочь попутчику Джулиани, чей багаж был потерян при перевозке в Испанию.

Адвокат Фрумана отказался комментировать.

Когда приехал Ермак, группа обменялась любезностями. «Каждый из них говорил: "Как приятно наконец-то с тобой встретиться"», – вспоминает Парнас. Они обсудили, насколько они довольны тем, что их президенты наконец-то поговорили на прошлой неделе, сказал он.

После этого, как сказал Парнас, Джулиани взялся за дело.

«Джулиани начал говорить о Кличко и Богдане», – сказал он. Джулиани сказал помощнику Зеленского, что Кличко был «отличным парнем для Украины».

«Он сказал: "Он может обеспечить больший интерес к Украине, больший бизнес. Он боксер. Американцы любят боксеров", – вспоминает Парнас. – Он сказал: "Трамп любит его. Я думаю, что Трамп знает его – он проводил бои в некоторых его заведениях».

В 2017 году Кличко рассказал украинским новостным СМИ, что, когда он и его брат Владимир проводили бои в развлекательном комплексе «Трамп Тадж-Махал» в Атлантик-Сити, они общались с Трампом.

Парнас рассказал The Washington Post, что не знает, обсуждал ли когда-либо Джулиани с Трампом затруднительное положение Кличко в Киеве.

В Мадриде, как заявил Парнас, Джулиани сказал помощнику Зеленского, что он должен позаботиться о том, чтобы Кличко остался на своем влиятельном посту.

Парнас сказал, что Ермак, похоже, был открыт для просьбы Джулиани.

«Ермак в основном говорил, что он сделает все, что в его силах, что он лично встретится с Кличко и постарается решить этот вопрос, – сказал Парнас. – Он это пообещал Руди».

В своем заявлении Ермак сказал, что во время встречи он знал, что Джулиани и мэр Киева были «хорошо знакомы», и подтвердил, что вопрос о Кличко был поднят во время беседы.

«Джулиани поинтересовался моим мнением о Виталие Кличко как о мэре, – сказал Ермак. – В то же время он сразу же заявил, чтобы я не воспринимал этот вопрос как попытку повлиять на меня».

Ермак сказал, что он ответил Джулиани, что знал Кличко много лет и что боксер был избран и поддержан киевлянами.

«На этом наш разговор на тему Кличко закончился, – сказал Ермак. – Поэтому, любое утверждение, что на встрече г-н Джулиани пытался навязать мне какое-то мнение или что было достигнуто какое-то соглашение, является ложным».

Издание The Washington Post сообщило на этой неделе, что Ермак призывал украинского президента занять протрамповскую линию, чтобы укрепить свои позиции в отношениях с США, по словам дипломатов, знакомых с обсуждениями.

Парнас сказал, что после обсуждения Кличко Джулиани обратился к главному вопросу, который свел их вместе: к предложенному заявлению украинской стороной относительно расследований, полезных для Трампа.

«Они должны были включить заявление о Burisma и Байдене», – сказал Парнас, ссылаясь на слова Джулиани.

В начале сентября администрация Зеленского издала документ об отстранении Кличко от его административного поста. Зеленский не подписал его, оставив Кличко на должности.

В своем заявлении для The Washington Post Кличко сказал, что он не знает, почему Зеленский отказался от намерений убрать его.

«Я не могу отвечать за президента», – сказал он.