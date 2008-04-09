Богатырева о НАТО, саммите, безопасности Украины и амбициях Ющенко

Решения Бухарестского саммита стран-членов НАТО обеспечили перспективу интеграции Украины в Европейский Союз и систему его институтов безопасности.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы БОГАТЫРЕВОЙ относительно саммита НАТО в Бухаресте.

По ее словам, дискуссия на Бухарестском саммите и после него о присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО демонстрирует важное и даже особое значение нашего государства для современного мира и глобальной системы безопасности. Вопрос Украины и ее участие в формировании современной международной политики стал предметом решений правительств большей части стран-лидеров, журналистских исследований и позиций известных экспертов. Это свидетельствует о том, что Украина, ее политика, позиция украинской политической власти и украинского народа имеет принципиальное и весомое значение для развития Европы, системы коллективной безопасности и поддержки пакта стабильности, который сложился после распада Советского Союза.

В то же время, заметила секретарь СНБО, на Бухарестском саммите все стороны диалога признали естественное право Украины на выбор стратегии обеспечения суверенного развития и проведения собственной, независимой политики демократических реформ. Решения Бухарестского саммита уже построили надежный мост между Украиной и современной системой традиционной демократии и обеспечили четкую перспективу развития Украинского государства в Европейском Союзе и системе его институтов безопасности.

Р.БОГАТЫРЕВА констатировала, что украинская делегация в Бухаресте провела максимально позитивные и эффективные двусторонние переговоры с традиционными и новыми союзниками. Диалоги продемонстрировали открытость политики ЕС и США относительно намерений Украины обеспечить европейскую перспективу развития государственности и национальный интерес в эффективной системе коллективной безопасности. “Одновременно все отметили новое качество политической дипломатии и международную толерантность, а также высокую степень политической этики украинской делегации во главе с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, который строил свою миссию на Бухарестском саммите на почве украинских амбиций, но с учетом интересов всех сторон”, - заметила секретарь СНБО.

По ее словам, укрепляя евроинтеграционные планы, глава государства проводит последовательную и прогнозируемую политику защиты интересов нации. “Мы все готовы к ее активизации относительно исторических и традиционных стратегических партнеров, в первую очередь, Российской Федерации. Взаимоотношения с ней приобретают все более прозрачный, открытый и взаимозаинтересованный и перспективный характер. Это касается также и Плана действий относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе как составляющей получения членства и в ЕС. Украина и на будущее четко заявляет о необходимости проведение прозрачной и ответственной политики, которая бы делала невозможным использование любых преимуществ в отношениях между народами-соседями и стабильными партнерами. В этом контексте главным должно стать построение нового качества региональной безопасности и формирования гарантии суверенного развития”, - убеждена Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее мнению, Бухарестский саммит засвидетельствовал и новый уровень дискуссии в украинском обществе. Власть и оппозиция восприняли вопрос относительно ПДЧ как вопрос исторической эволюции страны. “В этом мы видим формирование необходимой для стабильного развития политики единства как украинской политической элиты, так и народа. Она должна быть сконцентрированная вокруг способа защиты национального суверенитета и утверждения консолидированной, общей позиции относительно выбора стратегии развития”, - заметила секретарь СНБО.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, урок Бухарестского саммита заключается в том, что нам необходимо более активно, последовательно и открыто проводить линию национального интереса, гармонизируя позицию власти и народа. Принципиально важно продвигать национальный интерес в современный мир развитой демократии, адресовать наши амбиции мировым лидерам, которые отвечают за порядок в мире, и обеспечивать новое качество и эффективность политической дипломатии.