Порошенко подписал часть законов о денонсации соглашений с Россией

Законы №№ 463-VIII и 65-VIII были приняты Верховной Радой 21 мая, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Документы между правительствами Украины и РФ были подписаны в Сочи 25 ноября 1995 года.

Соглашением о транзите через территорию Украины военных России, которые временно находятся на территории Молдовы, установлен порядок, условия и особенности транзитного перемещения, предоставления разрешений и контроль со стороны украинской стороны.

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Соглашением об организации военных межгосударственных перевозок и расчетах за них урегулированы вопросы перевозки воинских формирований, команд и членов их семей, выполняемые железнодорожным, воздушным или автомобильным транспортом из Украины в РФ и из РФ в Украину, а также из Украины в другие государства и обратно через территорию РФ и из РФ в другие страны и обратно транзитом через украинскую территорию.

Документы заключались на 5 лет с автоматической пролонгацией, если ни одна из сторон за 6 месяцев письменно не сообщила о намерении прекратить их действие.