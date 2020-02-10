Экс-послы США призвали Трампа назначить нового спецпредставителя по делам Украины

В частности, на должность Курта Волкера предлагается кандидатура заместителя госсекретаря Стивена Бегуна.

Бывшие послы Соединенных Штатов Америки призывают администрацию президента Дональда Трампа назначить нового специального представителя США в делах Украины вместо Курта Волкера, который подал в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Александер Вершбоу и Стивен Пайфер сообщили на пресс-конференции после круглого стола на тему: «Отношения Украины и США: двигаясь вперед».

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В частности, бывший посол США в России и экс-заместитель генсека НАТО, заслуженный член Центра Скоукрофта (Атлантический Совет) Александер Вершбоу заявил: “Соединенные Штаты должны гораздо активнее участвовать в поддержке дипломатических усилий для урегулирования кризиса на Донбассе. Надо надеяться, что в конце будет назначена определенное высокопоставленное лицо, и чем скорее, тем лучше, чтобы заниматься вопросами, за которые отвечал Курт Волкер”.

Он отметил, что решение о включении США в формат переговоров в “нормандском формате” зависит не от Америки, но он убежден, что США будут участвовать в переговорах, чтобы четко заявлять о неприемлемом поведении Москвы и о необходимости политического решения.

По словам Вершбоу, США должны играть роль советника, которому можно доверять, для президента Украины Владимира Зеленского и его правительства.

В свою очередь, бывший посол США в Украине, внештатный исследователь Института Брукингса, научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер назвал три направления, которые улучшат отношения Украины и США.

В частности, по его мнению, в первую очередь администрация Трампа должна назначить нового посла в Украину, а также назначить нового человека на пост специального представителя США в делах Украины.

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“Я публично уже предложил кандидатуру заместителя государственного секретаря Стивена Бегуна. Он тот, кто хорошо знает Украину. Он хорошо знает Россию. Он принимал участие в обсуждениях относительно того, как положить конец конфликту между Россией и Украиной”, - подчеркнул Пайфер.

Также экс-посол рекомендует согласовать четкую дату визита президента Украины в Белый дом.

“Все эти шаги укрепят украино-американские отношения. И это не сложные шаги”, - убежден Пайфер.

Как сообщал УНИАН, Волкер подал в отставку в конце сентября после обнародования жалобы американского разведчика, в котором говорилось о том, что президент США Трамп якобы оказывал давление на президента Украины Зеленского. В этой жалобе упоминалось и о Волкере. Также он дал показания в Конгрессе США по данному поводу.