В Кремле подтверждают готовность направить посла в Киев

Хотя, по словам пресс-секретаря Путина, предметных переговоров по этому поводу не было.

В Кремле подтверждают готовность направить посла России в Киев, хотя предметных переговоров по этому поводу не было.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По кандидатурам преждевременно говорить. В целом вы видите, что между двумя президентами и на экспертном уровне определенные контакты имеют место. Вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было. Хотя, безусловно, вот такая готовность декларируется министром иностранных дел», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия «не против» вернуть своего посла в Киев, а посла Украины - в Москву.

В сентябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины проинформировало Российскую Федерацию о желании не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Он был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и вступил в силу 1 апреля 1999-го. В договоре, в частности, сказано, что страны-подписанты уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ. Договор автоматически продлевался на 10-летний период, если ни одна сторона не заявила о желании прекратить его действие.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2014 года МИД РФ отозвал в Москву российского посла в Киеве Михаила Зурабова, который работал на этой должности с 2009 года. После этого временным поверенным в делах РФ в Украине стал Андрей Воробьев, но он умер 30 мая 2016 года. С ноября 2016 года обязанности временного поверенного выполнял Александр Лукашик.

Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ был Руслан Нимчинский.