Кабмин уволил Кислицу с должности заместителя министра иностранных дел
12:14, 10 февраля 2020Политика
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19 декабря президент Зеленский назначил Кислицу постоянным представителем Украины при ООН.
Кислицю уволен в связи с переходом на другую работу / facebook/Sergiy Kyslytsya
Кабинет министров Украины освободил Сергея Кислицу от должности заместителя министра иностранных дел.
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Соответствующее распоряжение от 5 февраля 2020 года № 70-р опубликовано на правительственном портале.
"Освободить Кислицу Сергея Олеговича от должности заместителя министра иностранных дел Украины 27 февраля 2020 года в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря президент Владимир Зеленский назначил Кислицю постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций.
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