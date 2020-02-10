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Кабмин уволил Кислицу с должности заместителя министра иностранных дел

12:14, 10 февраля 2020
Политика
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Кислицю уволен в связи с переходом на другую работу / facebook/Sergiy Kyslytsya

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Соответствующее распоряжение от 5 февраля 2020 года № 70-р опубликовано на правительственном портале.

"Освободить Кислицу Сергея Олеговича от должности заместителя министра иностранных дел Украины 27 февраля 2020 года в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря президент Владимир Зеленский назначил Кислицю постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций.

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