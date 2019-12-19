Представителем Украины при ООН стал Сергей Кислица

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций.

Об этом говорится в указе от 18 декабря.

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"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - отмечается в указе.

Кислица с марта 2014 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря глава государства уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке, назначив его послом Украины в США.