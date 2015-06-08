Аваков ответил Кихтенко на упреки в адрес Яценюка: В очередь, сукины дети, в очередь
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил губернатору Донецкой области Александру Кихтенко на его заявление о войне премьера Яценюка против Донецкой ОГА.
Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook в ответ на интервью Кихтенко "Украинской правде".
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"Ошибся Кихтенко - это война всем придуркам, которые зовут сотрудничать с властями оккупированных территорий. И война всем боярам, что на своем месте вместо тяжелой работы - барствуют в начальниках", - возмутился глава МВД.
Александр Кихтенко заявляет : Яценюк объявил войну Донецкой обладминистрации. Ошибся Кихтенко - это война всем дуракам...Posted by Арсен Аваков on 8 Июнь 2015 г.
"А у нас теперь каждый облажавшийся чинуша, которого увольняет Кабмин, будет обвинять Арсения Яценюка в семи смертных грехах?", - выразил удивление Аваков.
При этом министр внутренних дел сообщил, что Яценюк сейчас в командировке, поэтому он и решил сам ответить Кихтенко.
"Арсений сейчас в отъезде, но я скажу за него словами близкого к увольняемым чинушам Шарикова : В очередь, сукины дети, в очередь!", - подытожил Аваков.
Как сообщал УНИАН, сегодня Кихтенко объяснил причины срыва сроков строительства оборонительных сооружений.