Путин: готовность боевиков считать себя частью Украины нужно воспринимать серьезно

Президент РФ Владимир Путин считает, что заявления боевиков на Донбассе о готовности «рассмотреть возможность считать себя частью Украинского государства» нужно воспринимать серьезно.

Об этом он заявил в интервью итальянской газете Il Corriere della Sera.

«Лидеры самопровозглашённых республик публично заявили, что при определённых условиях, имеется в виду исполнение этих договорённостей в Минске, они готовы рассмотреть возможность считать себя частью Украинского государства. Вы знаете, это принципиальная вещь. Думаю, что вот эта позиция должна быть воспринята как серьёзное, как хорошее предварительное условие для начала серьёзных переговоров», - сказал Путин.

Он заявил, что считает документ «Минск-2» самый правильным и на сегодняшний день единственным выверенным путем к решению этой проблемы. «И мы никогда его бы не согласовали, если бы не считали его правильным, справедливым и реализуемым», - добавил он.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 10 получили раненияПутин заявил, что РФ делает и будет делать всё, что от нее зависит, чтобы оказать влияние на власти «непризнанных самопровозглашённых республик – Донецкой и Луганской республик».

По его словам, ключевая суть политического урегулирования – конечно, нужно было на первом этапе создать условия для этой совместной работы, но нужно было прекратить активные боевые действия, отвести тяжёлую технику. «В целом это сделали. Есть перестрелки; к сожалению, до сих пор и жертвы есть, но нет крупномасштабных боевых действий, стороны разведены. Нужно начать исполнять Минские договорённости», - считает Путин.

Он подчеркнул, что «Россия заинтересована и будет стремиться к полному и безусловному исполнению всех Минских соглашений, и другого пути к урегулированию сегодня не существует».