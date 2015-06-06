Украинские и канадские военные проведут совместные учения
Канада всегда пытается помочь украинским военным.
Премьер-министр Канады Стивен Гарпер заявляет, что военные Канады вскоре прибудут в Западную Украину для проведения совместных учений.
Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
"Канада всегда пытается помочь военным и службам безопасности Украины. Мы предоставляем широкий спектр нелетального военного оборудования, а также в сотрудничестве с Соединенными Штатами канадские Вооруженные Силы в ближайшее время будут развернуты в западной части Украины, чтобы начать подготовку украинских Вооруженных Сил", - отметил Харпер.
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