Украина постоянно чувствует ваше дружеское плечо - Порошенко о помощи Канады

Петр Порошенко поблагодарил за помощь, которую Канада предоставила Украине, в частности приняв решение об отправке в Украину военных инструкторов и направив несколько партий военного оборудования.

"Мы постоянно чувствуем ваше дружеское плечо", - отметил президент Порошенко.

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Премьер Харпер подчеркнул, что Украина и дальше может рассчитывать на Канаду. Собеседники согласовали позиции накануне встречи G7, которая состоится в июне в Германии.

Петр Порошенко пригласил Стивена Харпера посетить Киев в ближайшее время. Премьер Канады принял приглашение. Во время беседы также был обсужден ряд вопросов украинско-канадских взаимоотношений.