Порошенко и Меркель согласовали вопрос поддержки Украины накануне саммита "Большой семерки"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили эскалацию ситуации на Донбассе, в частности атаку боевиков, которых поддерживает Россия, на Марьинку, что в очередной раз стало грубым нарушением Минских договоренностей.

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В то же время Порошенко отметил соблюдение Минских соглашений Украиной, в частности о координации действий с ОБСЕ для защиты жизней украинских военных и возвращение на линию разграничения. Он также подчеркнул, что в целом ситуация с режимом прекращения огня обострилась, а прогресс по освобождению заложников отсутствует.

Глава государства выразил надежду, что лидеры "Большой семерки" на саммите в Германии продемонстрируют единство и решительную поддержку Украины.

Президент Украины и Федеральный канцлер Германии также выразили надежду относительно результативности встречи на уровне политических директоров министерств иностранных дел в рамках Нормандского формата в Париже 10 июня и договорились о дальнейших шагах.

Собеседники обсудили экономическую ситуацию в Украине. Президент Украины призвал рассмотреть дополнительные финансовые механизмы для поддержки макроэкономической ситуации, а также для энергетической стабильности Украины и ЕС, подчеркивается в сообщении.