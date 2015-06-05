Лидеры G7 обсудят ужесточение санкций против России

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом накануне саммита, который состоится 7-8 июня в Германии, сообщил европейский дипломат.

По его словам, этот вопрос будет рассматриваться в воскресенье во второй половине дня.

Дипломат подчеркнул, что речь не идет о возвращении России за стол лидеров. "России не будет за столом, но она будет в меню", - напомнил он о решении приостановить участие России в формате «Большой восьмерки».

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Европейский дипломат отметил, что пока нет смысла обсуждать этот вопрос, поскольку ситуация не изменилась. "Мы еще не там, мы еще на стадии выполнения Минских договоренностей. Я также читал, что вчера сказали наши американские друзья о необходимости обсуждения дальнейших санкций. Это будет контекстом, в котором будет происходить дискуссия по России. В этом контексте хочу напомнить, что на уровне Европейского Совета политическое решение уже принято, и сейчас это только вопрос формального выполнения", - подчеркнул он.

Дипломат также напомнил, что в марте Европейский Совет "построил четкую связь санкций с выполнением Минских договоренностей". "Это будет вопросом для обсуждения, особенно тогда, когда ситуация на востоке Украины не улучшается", - добавил он.