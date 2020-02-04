Пристайко призвал чешский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа

Глава МИД Украины встретился с главой чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Палату депутатов (нижнюю палату парламента Чехии) признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

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Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

"С главой чешской Палаты депутатов Радеком Вондрачеком обсудили перспективы активизации межпарламентского диалога, в частности, возможный обмен визитами на уровне спикеров парламентов. Обратился к чешскому парламенту с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - заявил глава МИД.

Справка УНИАН. Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивает количество убитых более 7 миллионов человек в УССР и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР.

Вместе с тем, согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения на территории Украины из-за сверхсмертности во время Великого Голода составляли 3,9 млн человек.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.