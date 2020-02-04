Сегодня Рада должна предварительно одобрить изменения в Конституцию об уменьшении конституционного состава парламента

Также народные депутаты планируют принять ряд решений относительно дальнейшей работы над другими законопроектами о внесении изменений в Конституцию.

Сегодня Верховная Рада Украины предварительно должна принять президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно уменьшения конституционного состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы (№1017).

Как передает корреспондент УНИАН, первым вопросом повестки дня сегодня стоит проект постановления о повестке дня третьей сессии ВР.

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Далее народные депутаты должны рассмотреть проекты постановлений об увольнении Алёны Бабак с должности министра развития громад и территорий и о назначении Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра - министра развития громад.

Среди законопроектов об изменениях в Конституцию, по которым должны быть приняты решения о дальнейшей работе над ними - вопрос закрепления полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора ГБР.

Также в этом блоке - изменения в Конституцию относительно законодательной инициативы народа, относительно уполномоченных ВР и что касается дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий депутата.

Во втором чтении сегодня будет рассматриваться законопроект об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

В первом чтении будет рассматриваться президентский законопроект, касающийся вопросов гражданства.