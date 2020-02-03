Две трети украинцев не доверяют Кабмину и Верховной Раде - опрос

Наибольшее недоверие украинцев имеет Кабинет министров.

Среди государственных органов власти украинцы больше всего не доверяют Кабинету министров - 68,3%, лично премьер-министру Алексею Гончаруку - 65,5%.

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Такие данные социологического исследования, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

Недоверие к Верховной Раде составляет 68,5%, лично главе парламента Дмитрию Разумкову - 52,6%.

Ранее УНИАН сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 49,4%. При этом не доверяют главе государства 39,3% граждан.

Исследование, проведенное ЦСИ и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко от 24 до 28 января 2020 года. Опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.