"Я же не гадалка": Разумков не стал прогнозировать, поддержит ли ВР на этой неделе уменьшение числа нардепов

Председатель ВР отметил, что уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 не повлияет на эффективность работы парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что он «не гадалка», чтобы придумывать, поддержит ли парламент на этой неделе законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли ВР на текущей неделе поддержать изменения в Конституцию в части уменьшения количества народных депутатов.

«Я же не гадалка. Думаю, что будет определяться ВР», - отметил он.

В то же время Разумков подчеркнул, что «в дальнейшем придерживается мнения, что уменьшение количества с 450, как предусмотрено Конституцией, до 300 народных депутатов, не повлияет на эффективность работы ВР «никоим образом».