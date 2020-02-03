"Ситуация может измениться": Разумков на фоне скандала с советом Брагаря "продать собаку" обратился к нардепам

Председатель парламента отмечает, что "ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов во время общения с людьми более взвешенно относиться к своим словам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета руководства парламента.

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"Я хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы иногда более, мягко говоря, взвешенно относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что у нас тоже есть возможность делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других", - заявил председатель ВР.

По мнению Разумкова, "многие из тех, кто сегодня работает в парламенте, разделяли позицию, что иногда создается впечатление, что когда человек попадает в парламент, то какой климат другой, какой-то вакуум, и люди начинают жить в другой реальности, оторванной от общества, оторванной от людей, оторванной от этих людей, которые есть у людей. Я думаю, что не надо забывать, и прошлые выборы показали этому пример, что ситуация может довольно быстро измениться. И с не всегда удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться снова ближе к людям. Поэтому я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность - помогать их решать".

Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь в эфире одного из телеканалов посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение. Многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата. В дальнейшем Брагарь за свои слова извинился и заявил, что "новый в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".