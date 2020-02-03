В “Слуге народа” объяснили, почему на сегодняшний съезд партии не пригласили прессу

Первый заместитель председателя провластной фракции Корниенко сказал, что нет требования информировать СМИ о проведении партийных съездов.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народ

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Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга, отвечая на вопрос, почему партия сообщила о съезде постфактум, сообщением в соцсети, и почему не пригласили прессу, сказал, что не существует требования информировать СМИ.

"Потому что нет требования информировать СМИ. Съезд может проводиться в закрытом режиме. Это был второй этап съезда, он проводился теми же делегатами, как и первый этап, и второй этап - это одни и те же делегаты. Он касался выдвижения кандидата, и, фактически, это был единственный вопрос повестки дня. Мы его быстро прошли, быстро исчерпали. Здесь нет никаких нарушений. Во время избирательной кампании очень много партий в закрытом режиме проводили съезды", - отметил Корниенко.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook обнародовала факт проведения съезда партии в контексте выдвижения Виктории Алексейчук кандидатом в депутаты в 179-м округе в Харьковской области.

В комментариях к своему посту, Кравчук также уточнила, что это был «второй этап предыдущего съезда», и на нем рассматривался только этот вопрос.