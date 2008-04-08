Яценюк намекает, что Ющенко еще долго не появится в Верховной Раде
16:11, 08 апреля 2008Политика
797 0
Спикер дал интервью журналистам
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов выступить в парламенте после рассмотрения всех законопроектов, которые являются приложением к коалиционному соглашению.
Об этом сообщил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.
Он отметил, что речь идет о принятии законов в первом чтении и в целом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter