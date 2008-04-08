Яценюк намекает, что Ющенко еще долго не появится в Верховной Раде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов выступить в парламенте после рассмотрения всех законопроектов, которые являются приложением к коалиционному соглашению.

Об этом сообщил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что речь идет о принятии законов в первом чтении и в целом.