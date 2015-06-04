Российские "гумконвои" поставляют продовольствие боевикам - эксперт

Об этом во время записи телевизионной программы «Восток + Запад», которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 6 июня в 17.00, заявил лидер всеукраинского объединения «Народное доверие», бизнесмен из Луганской области Сергей Шахов.

«Вся гуманитарная помощь продается в 4-5 раз по завышенным ценам. На самом деле российского гуманитарного конвоя не бывает, он вывозит украинские предприятия, своих «двухсотых» и привозит продукты питания только наемникам. Об этом рассказывают местные жители», - сказал Шахов.

По его словам, 75% жителей оккупированных территорий «осознают, что произошло что-то не то, но информации люди не имеют».

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В свою очередь, народный депутат Виталий Курило отметил, что на оккупированных территориях не все поддерживают боевиков. «Там они являются не все сепаратистами, и настроения меняются - уже сторонников Украины больше половины, хотя раньше было процентов 25, потому что люди увидели, что они не туда попали. И останавливать выход оттуда, это, на мой взгляд, не лучший вариант», - сказал Курило.

На вопрос, зачем тогда блокируются оккупированные территории, он ответил, что «Россия как оккупант, по международным нормам, должна обеспечивать людей, чтобы они не умерли с голода, и, таким образом, расчет на то, что Россия экономически не потянет эти территории с разбитой инфраструктурой. Так и произошло».