26-й российский "гумконвой" может доставить на Донбасс груз для "спасателей и пожарных"

МЧС РФ начало подготовку к отправке очередного "гуманитарного конвоя", которая запланирована на 14 мая, сообщил глава ведомства Владимир Пучков.

"На 14 мая готовим очередной гуманитарный конвой. Эту подготовку берем на особый контроль. Готовим список необходимых грузов: продукты питания, медикаменты, а также все необходимые товары для устойчивой работы социальной инфраструктуры", — сказал министр во вторник на оперативном совещании, передает РИА Новости.

По словам Пучкова, в состав конвоя могут также войти грузы, необходимые для организации работы на Донбассе спасателей и пожарных.

Он отметил, что предыдущая колонна доставила подарки ветеранам Великой Отечественной войны, и поручил ответственным службам проконтролировать доставку груза адресатам. "Прошу еще раз поверить и организовать адресную доставку ветеранам и труженикам тыла в Донецкой и Луганской областях", — сказал министр.

Ранее Пучков сообщал, что график отправки четырех конвоев в Донбасс уже утвержден правительством. Даты отправки еще трех пока неизвестны.

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Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Под видом гуманитарной помощи Россия осуществляет поставки военных грузов.

25-й российский "конвой" вторгся на территорию Украины через неконтролируемый участок государственной границы 23 апреля. Через российские пункты пропуска Донецк, Матвеев Курган проследовали 2 колонны грузовиков из 122 машин.