Великобритания не будет отменять визовый режим для украинцев после выхода из ЕС

Визовые требования для поездок украинцев в Британию не изменятся.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявляет, что Британия не будет отменять визовый режим для граждан Украины после выхода из Евросоюза, который произойдет сегодня в полночь.

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Об этом посол сказала в эфире программы «Завтрак с 1+1». «Вопрос безвизового режима - это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ, но безопасность границы - это причина того, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из Евросоюза, визовый режим для украинцев будет продолжаться, то есть не будет изменений: если вы будете ехать в Великобританию из Украины, вам нужно будет получать визу», - заявила Симмонс.

При этом она отметила, что Великобритания не будет открывать в Украине визовый центр, и решение о выдаче виз украинцам будет приниматься в региональном визовом центре, расположенном в Варшаве.

Также Симмонс добавила, что, по статистике, 98% британских виз украинцы получают вовремя. «Большинство этих заявок на визит проводят очень легко, без проблем, и мы будем говорить с визовым центром Великобритании, чтобы люди получали визы в срок», - отметила посол.

Как сообщал УНИАН, 30 января президент Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Великобритании. Безвизовый режим вводится на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года.

В ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально перестанет быть членом Евросоюза.