Великобритания не будет отменять визовый режим для украинцев после выхода из ЕС
Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявляет, что Британия не будет отменять визовый режим для граждан Украины после выхода из Евросоюза, который произойдет сегодня в полночь.
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Об этом посол сказала в эфире программы «Завтрак с 1+1». «Вопрос безвизового режима - это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ, но безопасность границы - это причина того, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из Евросоюза, визовый режим для украинцев будет продолжаться, то есть не будет изменений: если вы будете ехать в Великобританию из Украины, вам нужно будет получать визу», - заявила Симмонс.
При этом она отметила, что Великобритания не будет открывать в Украине визовый центр, и решение о выдаче виз украинцам будет приниматься в региональном визовом центре, расположенном в Варшаве.
Также Симмонс добавила, что, по статистике, 98% британских виз украинцы получают вовремя. «Большинство этих заявок на визит проводят очень легко, без проблем, и мы будем говорить с визовым центром Великобритании, чтобы люди получали визы в срок», - отметила посол.
Как сообщал УНИАН, 30 января президент Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Великобритании. Безвизовый режим вводится на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года.
В ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально перестанет быть членом Евросоюза.