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В России заявили об отсутствии новых договоренностей с Украиной об обмене

18:43, 30 января 2020
Политика
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REUTERS

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам в Страсбурге сказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

По ее словам, информации, подтверждающей наличие новых договоренностей по обмену, у нее нет.

"Как показывает практика, началом работы по обмену гражданами между двумя государствами является договоренность двух президентов. Мне о такой договоренности ничего не известно. Я слышала только заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны сигналов пока не поступало", - рассказала Москалькова.

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Ранее УНИАН сообщал, что, по словам представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексея Резникова, Украина намерена забрать всех своих пленных, которые удерживаются на оккупированном Донбассе, в Крыму и РФ.

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