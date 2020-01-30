В России заявили об отсутствии новых договоренностей с Украиной об обмене
Украина и Россия не имеют новых договоренностей об обмене удерживаемыми лицами.
Как сообщает ТАСС, об этом журналистам в Страсбурге сказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
По ее словам, информации, подтверждающей наличие новых договоренностей по обмену, у нее нет.
"Как показывает практика, началом работы по обмену гражданами между двумя государствами является договоренность двух президентов. Мне о такой договоренности ничего не известно. Я слышала только заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны сигналов пока не поступало", - рассказала Москалькова.
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Ранее УНИАН сообщал, что, по словам представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексея Резникова, Украина намерена забрать всех своих пленных, которые удерживаются на оккупированном Донбассе, в Крыму и РФ.