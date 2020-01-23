Обмен пленными: Зеленский рассказал о начатых переговорах с Россией

По словам президента, согласованный в Минске список удерживаемых лиц будет дополняться.

Президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах по освобождению удерживаемых граждан, которые находятся на временно оккупированной территории и в России.

Читайте такжеЗеленский допустил встречу с Путиным в ИзраилеОб этом сообщает Офис президента со ссылкой на комментарий Зеленского СМИ в Иерусалиме.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включительно с крымскими татарами, других украинцев, которые находятся на территории России», – заявил Владимир Зеленский.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексея Резникова, Украина намерена забрать всех своих пленных, которые удерживаются в «Л/ДНР», Крыму и РФ.