Добкин почти за полмиллиона гривень выкупил орден с монумента во Львове (фото)

Экс-нардеп перевез снятый с монумента орден в Харьков.

Экс-нардеп Михаил Добкин почти за полмиллиона гривень выкупил 700-килограммовый Орден Победы, снятый с Монумента Славы во Львове.

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«Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривень. Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро», – написал Добкин.

Ранее УНИАН сообщал, как летом 2019-го Добкина не пустили в Россию.