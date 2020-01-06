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Добкин почти за полмиллиона гривень выкупил орден с монумента во Львове (фото)

18:22, 06 января 2020
Политика
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Орден весит более 700 килограммов / instagram.com/dobkinmm

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«Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривень. Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро», – написал Добкин.

Ранее УНИАН сообщал, как летом 2019-го Добкина не пустили в Россию.

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Теги: #Михаил Добкин