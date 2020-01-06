Добкин почти за полмиллиона гривень выкупил орден с монумента во Львове (фото)
18:22, 06 января 2020Политика
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Экс-нардеп перевез снятый с монумента орден в Харьков.
Орден весит более 700 килограммов / instagram.com/dobkinmm
Экс-нардеп Михаил Добкин почти за полмиллиона гривень выкупил 700-килограммовый Орден Победы, снятый с Монумента Славы во Львове.
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«Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривень. Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро», – написал Добкин.
Ранее УНИАН сообщал, как летом 2019-го Добкина не пустили в Россию.
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