Политолог считает, что Балога роет Тимошенко яму

Украинские политологи считают, что рост инфляции выгоден противникам правительства, в том числе и команде Президента.

Об этом говорится в опросе экспертов, проведенном Киевским институтом проблем управления им. Горшенина.

Так, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ назвал очевидным то, что в наличии инфляции заинтересован Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и его команда.

„Виктор БАЛОГА и другие враги правительства, которые хотят продемонстрировать, что правительство ни на что не способно, сбить рейтинг Юлии ТИМОШЕНКО, или вообще придумать что-то, чтобы можно было от нее избавиться”, - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

По его словам, они не только заинтересованы, они активно действуют в этом направлении. „Не раз В.ЮЩЕНКО, В.БАЛОГА и его заместитель Александр ШЛАПАК говорили об угрозе галопирующей инфляции. А когда высокопоставленные должностные лица говорят об этом, люди воспринимают это всерьез, в результате – накручиваются инфляционные ожидания. Сказать, какой процент повышения цен на товары и услуги лежит на совести В.ЮЩЕНКО, мне тяжело, но этот процент достаточно высок”, - заметил эксперт.

Кроме того, М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что в повышении цен также заинтересованы представители оппозиции, поскольку каждое поражение правительства для них – это их собственная победа.

Еще заинтересованы в инфляции и выигрывают от нее розничные торговые сети, поскольку это для них дополнительный повод повысить цены и получить дополнительные прибыли, считает политолог.

„Имеются объективные причины инфляции – рост цен на энергоносители и продукты питания на мировых рынках. Не исключаю, что существует также картельный заговор розничных торговых сетей, и они увеличивают цены сверх объективных показателей. А невыгодна инфляция людям и правительству», - отмечает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО выразил мнение, что инфляция не выгодна абсолютному большинству людей в Украине, поскольку это удар по их благосостоянию. По его словам, выгодная она может быть только тем людям, которые, во-первых, за счет роста цен получают дополнительную спекулятивную прибыль. Он привел пример, когда это делается за счет колебания курса валют, искусственного повышения цен на отдельные товарные группы. В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что государство должно думать о том, как путем рыночных инструментов влиять на таких недобросовестных игроков рынка.

„Есть еще один элемент выгоды инфляции, связанный с тем, что вокруг инфляции и инфляционных ожиданий ведется еще и политическая игра”, - отметил эксперт. Но он считает, что эта игра не очень эффективна „и вообще, я бы не советовал политикам играться в эту игру, поскольку никогда не знаешь, как и по ком она ударит”.

В.ФЕСЕНКО заметил, что в прошлом году, в канун парламентских выборов, когда началась волна инфляции, социологи проводили опрос, и оказалось, что избиратели, в зависимости от своих политических убеждений, перекладывали ответственность за инфляцию как на действующее правительство, так и на оппозицию, на Президента. „Безусловно - и так будет всегда - инфляция действует не в интересах действующего правительства. Кстати, проблема правительства Ю.ТИМОШЕНКО заключается в том, что они пока не нашли эффективного инструмента противодействия инфляционным тенденциям. Но если кто-то сознательно будет играть на увеличение инфляционных процессов, проигрыш может быть общим», - убежден В.ФЕСЕНКО.

Эксперт Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Сергей КИСЕЛЕВ подчеркнул, что согласно с статье 116 Конституции Украины именно правительство несет ответственность за экономическую и ценовую политику. Вопрос инфляции может быть ключевым вопросом критики правительства, хотя далеко не все причины инфляции были сформированы за последние три месяца. Он напомнил о мировых тенденциях: уровень инфляции в США сейчас является наивысшим за последние 17 лет, в ЕС – наивысшим за 15 лет. К тому же много факторов инфляции перешли с прошлого года – ниже 2% уровень инфляции в Украине не снижался, начиная с сентября 2007 года, отметил эксперт.

„Поэтому, с политической точки зрения инфляция выгодна оппонентам действующего правительства. С экономической точки зрения намного больше тех, кто проигрывает. И, в первую очередь, это - население. В Украине инфлюируют и доллар, и гривня, поскольку, в отличие от валют многих других стран, гривня жестко привязана к курсу доллара», - заметил С.КИСЕЛЕВ.

В свою очередь, директор PR-группы “Политтех” Тарас БЕРЕЗОВЕЦ считает, что вопрос инфляции имеет политический подтекст, поскольку является рычагом влияния на политических оппонентов и неразрывно связан с большим бизнесом. Он подчеркнул, что наибольшее влияние на регуляторный механизм инфляции имеет Кабинет министров и Национальный банк, которые, по сути, спорят за влияние на эти механизмы. Эксперт убежден, что в инфляции в первую очередь заинтересованы компании-экспортеры, поскольку это позволяет им получать дополнительные прибыли. В то же время, по словам Т.БЕРЕЗОВЦА, ревальвация гривни для большого бизнеса, как, например, СКМ, ИСД, группа Константина ЖЕВАГО составляет большую проблему.

Те компании, которые наоборот ориентированы на импортирование, бесспорно, от этого выигрывают.

„Правительству Ю.ТИМОШЕНКО от предшественников достался достаточно-таки высокий уровень инфляции – приблизительно, на уровне 17%. Ю.ТИМОШЕНКО, с одной стороны, вынуждена использовать все имеющиеся ресурсы для уменьшения инфляции, а с другой стороны – социальные выплаты, которые осуществляются в больших объемах, определенным образом дестабилизировали правительственную политику”, - отмечает Т.БЕРЕЗОВЕЦ. По его словам, в условиях, когда между правительством и Национальным банком нет надлежащего сотрудничества, каждый борется с инфляцией собственными инструментами.

„Причина лежит в политической плоскости: Национальный банк относится больше к компетенции В.ЮЩЕНКО и представляет именно его интересы. Много будет зависеть от того, кто станет преемником Владимира СТЕЛЬМАХА на должности председателя НБУ. Больше всего сейчас говорят о кандидатуре Петра ПОРОШЕНКО, который является непримиримым врагом действующего премьера. В случае его назначения говорить об улучшении сотрудничества между правительством и НБУ не приходится», подчеркнул эксперт.