The New York Times: Владимир Путин скрывает правду

Об этом говорится в редакционной статье «Владимир Путин скрывает правду», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Он продолжает настаивать на том, что российские солдаты и оружие не участвуют в конфликте в восточном секторе страны, несмотря на доказательства обратного от НАТО, США и независимых журналистов.

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На прошлой неделе Путин добавил новый и особенно жестокий поворот в свою формулу обмана, постановив, что смерть или ранения российских солдат в «специальных операциях» можно классифицировать как военные тайны, даже в мирное время. В прошлом, перечень государственных тайн применялся только к потерям в военное время.

Указ способствует климату пропаганды и секретности, который был установлен в советские времена, и который Путин так упорно старался возродить. Это может привести к аресту журналистов и правозащитников, которые собирают и обнародуют информацию о смерти солдат, еще больше ограничит открытый поток необходимой информации.

На личном уровне, указ особенно бессердечен, потому что близким может быть еще сложнее получить факты о смерти или травмах их солдат, скорбящим семьям необходимо знать об обстоятельствах смерти. Критики правительства также утверждают, что отказ России признать, что ее солдаты участвуют в боях, лишает их выплат по инвалидности и пособий по смерти их родственникам, а также других льгот.

Путин явно боится политической реакции россиян, которые могут пойти против него и его разрушительной политики, если они узнают правду об Украине. Опросы общественного мнения в значительной степени показали, что уровень поддержки Путина высокий и многие россияне не верят, что их военные силы вовлечены в Украине.

Но это может измениться. В недавнем докладе членов политической оппозиции в России заявлено, что, по крайней мере, 220 российских солдат регулярной службы погибли в Украине с весны прошлого года. И есть признаки того, что потери растут: раненые солдаты появляются в больницах, новые могилы на кладбищах, десятки военных похорон в течение прошлого года и свидетельства от родственников погибших.

Некоторые аналитики подозревают, что новый указ может быть признаком того, что Путин готовится к очередному военному наступлению в Украине, когда число потерь может быть даже выше.

Независимо от правительственных распоряжений, россияне имеют доступ к Интернету, и даже в деревнях, информация становится доступной. Путин не сможет рассчитывать на соучастие своих граждан, если еще больше молодых людей вернутся домой в мешках.