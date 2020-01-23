Иранская сторона четкого ответа не дала относительно получения Украиной "черных ящиков" - Данилов

Окончательное решение по этому вопросу будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов подчеркнул особую важность вопроса получения Украиной «черных ящиков» со сбитого самолета МАУ, но иранская сторона четкого ответа не дала.

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Как сообщает пресс-служба СНБО, сегодня Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы по вопросу работы экспертной группы.

«Иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней», - говорится в сообщении.

Данилов заявил о полной технической готовности Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования «черных ящиков».

В СНБО отметили, что в рамках расследования катастрофы украинского самолета 21 января в Киев прибыли представители Организации гражданской авиации Ирана. Также к работе экспертной группы приобщились специалисты из Канады и Франции.

Эксперты имели возможность ознакомиться с техническими возможностями считывания информации с бортовых средств регистрации полетной информации Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и Научно-производственного предприятия «Дисковые системы».

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе самолета.

18 января Тегеран пообещал Украине передать для расшифровки бортовые самописцы со сбитого самолета. Однако уже на следующий день заявил, что "черные ящики" сначала попытаются расшифровать в Иране. Также отмечалось, что никакого решения об их передаче другим странам еще не принималось.

20 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами передачу Киеву бортовых самописцев со сбитого самолета.