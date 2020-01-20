Крушение самолета МАУ: в Киев летит иранский министр с посланием для Зеленского
Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибудет в Киев с посланием от иранского президента по поводу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого 8 января под Тегераном.
Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает Европейская правда со ссылкой на иранское агентство IRNA.
"Расследование инцидента занимает много времени, но мы готовы сотрудничать", - сказал он.
"Министр дорог и городского развития отбыл сегодня в Украину с посланием от президента Исламской республики Иран по поводу авиакатастрофы. Это демонстрирует максимальную готовность Ирана к сотрудничеству. Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат", - заявил Мусави.
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Представитель МИД Ирана вновь выразил соболезнования в связи с катастрофой.
Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.
На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 57 граждан Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.
11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.