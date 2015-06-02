Москаль доказал причастность военнослужащего "Айдара"к захвату хлебозавода (документ)

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы Луганской военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

Согласно сообщению, в ноябре прошлого года военные заняли один из крупнейших хлебозаводов на контролируемой Украиной территории Луганской области — ООО “УКР-ВЕРЕСК” в с.Петровка, что возле Станицы Луганской. Они присвоили наличность, которая там хранилась, выгнали с работы большую часть работников и сами занялись выпечкой и реализацией хлеба. При этом не платили ни за энергоносители, ни налоги. Когда же руководитель области Геннадий Москаль потребовал от Минобороны принять меры для освобождения хлебозавода, министерство через свою пресс-службу начало распространять заявления, что военнослужащие Вооруженных сил Украины к захвату предприятия не имеют отношения.

"Захват хлебозавода повлек дефицит хлеба, его резкое подорожание и социальное напряжение в Станично-Луганском и нескольких соседних районах", - заявил Москаль.

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"Преступников удалось выгнать из “УКР-ВЕРЕСК” только после наших требований обеспечить нормальную работу предприятия. За время захвата “Айдаром” хлебозавода причинены убытки более, чем на 2 миллиона 400 тысяч гривен. Открыто уголовное производство по фактам разбоя, незаконного лишения свободы, незаконного завладения транспортными средствами, незаконного вмешательства в хозяйственную деятельность и угроз в отношении работников правоохранительных органов", - рассказал глава администрации.

Также Москаль опубликовал ответ МВД на его обращение, из которого следует, что по факту захвата завода открыто производство в отношении военнослужащего “Айдара” А.Лебедя, а также "его соучастника О.Синельникова". По словам Москаля, последний "был так называемым добровольцем и имел выданное руководством незарегистрированное оружие - автомат Калашникова, гранатомет, пистолет и т.д."..