Балога предлагает Тимошенко принять закон, что мэр Киева - Турчинов

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что Блок Юлии Тимошенко должен поддержать лидера блока своего имени Виталия КЛИЧКО в качестве единого кандидата от демократических сил на должность мэра Киева.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

По его мнению, одним из важных вопросов для коалиции на этой неделе является выдвижение единого кандидата от демократических сил на перевыборах Киевского городского председателя. Пока политические силы, входящие в НУ-НС и БЮТ, не достигли договоренности относительно общего выдвиженца.

Руководитель Секретариата допустил, что один из партнеров по коалиции имеет явно отличную позицию от мнения другого участника и руководствуется собственными большими амбициями и все более растущими аппетитами. «Сложилась очень странная ситуация: коалиция протянула через Верховную Раду политическое решение о перевыборах в Киеве, опираясь на малодоказательную и юридически небезупречную аргументную базу. Однако вместо того, чтобы развивать свое достижение, застряла во внутренних противоречиях. Между тем день голосования приближается, а единой фамилии демсилы все не называют, потому что БЮТ имеет собственное мнение», - констатировал В.БАЛОГА.

Учитывая парадоксальность положения, руководитель Секретариата Президента считает целесообразным, чтобы БЮТ выступил в поддержку уже объявленной кандидатуры лидера блока своего имени В.КЛИЧКО. По мнению В.БАЛОГИ, это компромиссная фигура, которая устраивает подавляющее большинство демократических сил и отвечает ожиданиям городской общины. «Заявление БЮТ о поддержке В.КЛИЧКО одновременно станет и заявлением в подтверждение единства коалиции. В ином случае внутреннее напряжение в демократическом лагере будет лишь расти, и ничего хорошего в этом нет. Тогда останется только принять специальный закон, что столичным градоначальником может быть только представитель от БЮТ. Например, закон «Об Александре ТУРЧИНОВЕ - городском председателе Киева», - считает В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что БЮТ намерен провести консультации со своими партнерами по парламентской коалиции о выдвижении единого кандидата в мэры Киева до проведения конференции городской организации БЮТ, запланированной на 10 апреля.