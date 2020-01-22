Кремль: из Киева поступил запрос о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Помощник президента РФ заявляет, что возможен контакт «на ногах».

В Кремле заявили, что из Киева поступил запрос о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

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«Я сказал, что программа (визита Путина в Израиль) очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только «на ногах» и будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам, это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского. Но, как я уже сказал, время крайне ограничено, все сжато, мы просто надеемся на отдельный короткий контакт, так называемый контакт «на ногах», - сказал Ушаков.

При этом он подчеркнул, что на запрос Зеленского никто не отказывал. «Просто от многих государств поступали предложения встреч. С учетом графика эти встречи, по крайней мере, продолжительные, вряд ли представляются возможными», - сказал он.

По словам Ушакова, из министров Путина в ходе поездки в Израиль будет сопровождать только глава МИД Сергей Лавров, а также представители других министерств, но не на уровне глав ведомств.

Путин 23 января посетит с рабочим визитом Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и ко Дню памяти жертв Холокоста. Путин выступит на проводимом в этой связи международном форуме.

Президент РФ также примет участие в церемонии открытия в Иерусалиме памятника, посвященного подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады.