"Вышеградская четверка" не всегда едина по вопросу Украины - глава МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Петршичек заявляет, что Чехия, Польша, Словакия и Венгрия не со всем согласны, если речь идет об Украине.

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек заявляет, что страны "Вышеградской четверки" (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) не всегда едины по вопросу Украины.

Об этом глава МИД Чехии сообщил в интервью изданию Euractiv.

По его словам, Чехия ориентирована не только на сотрудничество с другими странами в рамках "Вышеградской четверки".

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"В долгосрочной перспективе мы стремимся к партнерским отношениям, благодаря которым мы лучше сможем защищать интересы нашей страны и наших граждан. Вышеград является лишь одной из нескольких главных платформ. Мы сотрудничаем с Австрией и Словакией в рамках так называемого формата "Славков", мы имеем стратегическое партнерство с Германией, и мы стараемся открывать новые пути сотрудничества с меньшими странами. Мы также предлагаем сотрудничество Хорватии, балтийским странам, но также и Португалии. В рамках "Вышеградской четверки" мы не со всем согласны, например, по вопросу Украины", - заявил Петршичек.

Напомним, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии НАТО-Украина на высоком уровне из-за несогласия с украинским образовательным законом.