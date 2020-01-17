Финансист по образованию и организатор Atlas Weekend: что известно о новом нардепе от "Слуги народа" Санченко (видео)

Александр Санченко планирует активно работать в направлении молодежной политики и социального предпринимательства, развивать в Украине «ночную экономику» и готов стать представителем интересов «уличных культур».

16 января ЦИК зарегистрировала народным депутатом Александра Санченко вместо Ирины Венедиктовой, которая из-за назначения и.о. директора ГБР сложила депутатский мандат. Сегодня Санченко принес присягу народного депутата и был включен в список фракции "Слуга народа". УНИАН собрал, что нужно знать о народном избраннике.

Санченко 1988 года рождения, проживает в Киеве, родом из Сум. По образованию - финансист, окончил Международный университет финансов. До депутатства работал директором по связям с госорганами и корпоративной социальной ответственности крупнейшего в Украине музыкального фестиваля Atlas Weekend. Основатель компании "Мейн-Стрим", общественной организации "Биржа молодежных проектов" и конкурса красоты "Студмисс Украины", председатель общественного совета при фонде "ГосМолодежьЖилье".

Также Санченко работал заместителем начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского молодежного центра, был одним из инициаторов создания Kyiv Free Wi-Fi.

На своей странице в Facebook сегодня он опубликовал видео, в котором рассказал о собственных планах во время каденции депутата.

"Первое направление - молодежная политика. Я уже являюсь экспертом в этой сфере. Являюсь председателем общественного совета ГосМолодежьЖилье и координирую рабочую группу по наработке текста закона об основах молодежной политики. Второе направление - креативные индустрии. В данный момент я возглавляю Всеукраинскую ассоциацию музыкальных событий. Среди моих знакомых есть много представителей этих индустрий, и они сходятся на том, что Украина может быть колыбелью, магнитом для этой сферы. Но для этого нужны законодательные изменения. И мы тоже этим будем заниматься", - рассказывает Санченко.

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По его мнению, неотъемлемой частью креативных индустрий является так называемая ночная экономика.

«По исследованию мэра Лондона, Night Life Economy там растет быстрее, чем дневная экономика. В данный момент в Украине нет целостного видения, как работать с этой сферой, и нам также нужно найти решение для этого», - говорит депутат.

Также он планирует работать в направлении социального предпринимательства и уличных культур.

«Во всем мире активно развивается это движение, ибо это создает не только рабочие места, но и решает социальные проблемы. И мне хотелось бы, чтобы таких социальных предприятий в Украине становилось больше. Street culture или уличные культуры. Это BMX, брейк, паркур, стритбол и другие. С одной стороны, они являются культурами, и с другой стороны - являются видами спорта. Их уникальность - зрелищность. Именно это помогает им привлекать молодежь к занятиям спортом. Но они никак не представлены на государственном уровне. И я готов стать их амбассадором, чтобы у них было больше возможности развиваться и привлекать больше молодежи к занятиям спортом", - заявил депутат в ролике.