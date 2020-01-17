Рада сняла Яременко с поста главы Комитета по вопросам внешней политики

Яременко остался членом комитета, депутат от "Европейской солидарности" Вятрович стал членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Верховная Рада заменила Богдана Яременко на Александра Мережко в должности председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" проголосовали 317 народных депутатов.

Постановлением предусмотрено избрать Мережко (фракция "Слуга народа") председателем Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от исполнения обязанностей члена Комитета по вопросам правовой политики.

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Также постановлением предусмотрено избрать Яременко (фракция "Слуга народа") членом Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от исполнения обязанностей председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Согласно постановлению, Владимир Вятрович (фракция "Европейская солидарность") избран членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2019 года журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой.

После этого три фракции призвали освободить Яременко от должности председателя комитета ВР.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета.