Вместо Бабак министром развития общин и территорий хотят назначить Шмыгаля (документ)

В пятницу, 17 января, депутаты планируют рассмотреть увольнение Алены Бабак с должности министра.

Профильный комитет Верховной Рады планирует одобрить назначение главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля на должность вице-премьера и министра развития общин и территорий Украины.

Об этом говорится в повестке дня комитета по вопросам организации государственной власти, пишет Новое время.

Согласно документу, на заседании в пятницу, 17 января, депутаты планируют рассмотреть увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначение Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром и главой Министерства.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак подала в отставку.

СМИ сообщали, что одной из кандидатур на замену Бабак является глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль. Также, нардепом Алексеем Гончаренко называлась кандидатура депутата от "Слуги народа" Елены Шуляк.

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Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был замначальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

Справка УНИАН. 29 августа прошлого года Верховная Рада назначила Алену Бабак министром развития громад и территорий. До этого Бабак была членом рабочей группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионе, членом научно-консультативного совета при Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Новое Министерство развития громад и территорий было создано путем реформирования Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.