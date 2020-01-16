Министр развития общин и территорий Бабак подала в отставку - СМИ
Министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак подала в отставку.
Об этом сообщают Украинская правда (УП) со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа" и Кабинете министров, а также нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Сегодня в парламент поступит представление премьер-министра Украины об увольнении с занимаемой должности министра развития громад и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию. Также в парламент поступит представление премьера относительно новой кандидатуры на должность министра", - сообщил Гончаренко.
Ее отставку объясняют тем, что министр "не справлялась и не делегировала полномочия", пишет УП.
В то же время большинство нардепов "Слуги народа" не знает об увольнении Бабак. В пятницу, 17 января, об этом объявят на профильном комитете.
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Должность министра развития общин и территорий прочат председателю Ивано-Франковской облгосадминистрации Денису Шмыгалю, отмечает УП. А по словам Гончаренко, главным кандидатом на должность вместо Бабак является народный депутат Елена Шуляк, представляющая фракцию "Слуга народа".
В Кабмине отмечают важность развития регионов и дают 90% вероятности, что Шмыгаль станет вице-премьером.
По данным УП, кандидатуру Бабак президенту предложил Алексей Гончарук, который был знаком с депутатом по работе в BRDO. Зеленскому понравились ее профессиональные качества, и он почти сразу согласовал ее кандидатуру на должность министра.
Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был замначальника ГУ Миндоходов во Львовской области.
Справка УНИАН. 29 августа прошлого года Верховная Рада назначила министром развития громад и территорий. До этого Бабак была членом рабочей группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства при Минрегионе, членом научно-консультативного совета при Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.
Новое Министерство развития громад и территорий было создано путем реформирования Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.