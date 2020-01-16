Арахамия отозвал законопроект об изменениях в Регламент Рады относительно законодательной процедуры

Всем фракциям предложено делегировать по два представителя для доработки изменений в парламентский Регламент.

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия отозвал законопроект изменений в Регламент Верховной Рады относительно законодательной процедуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

“Я сегодня отозвал эту версию регламента (законопроект “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно усовершенствования законодательной процедуры)” с регистрационным номером 2691 - УНИАН)”, - сказал Арахамия.

По его словам, ранее представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря сказала, что некоторые нормы законопроекта можно рассматривать как ограничение прав народных депутатов, противоречащие Конституции.

Арахамия отметил, что законопроект отозван с рассмотрения, и всем фракциям предложено делегировать по два представителя для доработки этого документа. По его словам, это необходимо для избежания обвинений в том, что “монобольшинство делает под себя” Регламент Верховной Рады.

Вместе с тем Арахамия настаивает, что парламентский Регламент необходимо менять, “потому что он архаичен”. По его словам, в частности, надо благоустраивать вопрос относительно внесения народными депутатами поправок к законопроектам, поскольку, согласно действующим положениям, рассмотрение любого проекта закона можно затягивать путем внесения тысяч поправок.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры (№ 2691) планировали включить в повестку дня и принятия по ним решения.

Законопроект зарегистрировали депутаты от «Слуги народа» во главе с Арахамией.

Согласно документу, предлагалось закрепить в Регламенте ВР проведение голосований за законопроекты по четвергам. Также авторы соответствующего законопроекта предлагали запретить одному депутату блокировать подписание закона путем внесения проекта постановления об отмене соответствующего голосования. Кроме того, предполагалось установить, что законопроекты, определенные президентом как неотложные, включаются в повестку дня сессии ВР вне очереди без голосования.