Порошенко: в зоне АТО находятся около 50 тысяч военнослужащих

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Читайте такжеПорошенко хочет наказать политиков, допустивших внеблоковый статус Украины

"Мы создали новые, высокопатриотические, высокооснащенные, высокоэффективные, современные, прозрачные, честные, с чрезвычайно сильным боевым духом Вооруженные силы Украины, которых не было год назад. Год назад у нас насчитывалось от 3 до 5 тыс. военнослужащих, готовых к выполнению боевого задания. На Донбассе одновременно находилось от 17 до 23 тыс. военнослужащих, которые, конечно, не могли закрыть наиболее опасные направления удара. Могу сейчас открыть очень важные цифры, что количество военнослужащих только в зоне АТО лишь сейчас составляет около 50 тыс. Это уже мощная группировка, которая способна защитить себя", - сказал Петр Порошенко.