Обмен заложниками на Донбассе практически остановлен – Центр освобождения пленных

Об этом заявил Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан, содействовавший возвращению домой более трехсот украинских военнослужащих, сообщает Радио Свобода.

"Обмен пленными, который в конце прошлого и в начале этого года происходил очень активно, практически приостановлен. Исключение составляет освобождение командира батальона украинской армии Олега Кузьминых, попавшего в плен четыре месяца назад во время боев за Донецкий аэропорт", - говорится в сообщении.

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Как отмечает Рубан, по данным СБУ, разведки, в плену у боевиков остаются где-то порядка 400 человек.

"Постоянно мы видим несколько десятков человек, с которыми мы созваниваемся, знаем их местоположение и можем добиваться их освобождения в ближайшее время. Все остальное – довольно сложная работа", - сказал он.

По словам Рубана, пленных часто перевозят – например, чтобы использовать для строительства или разборки завалов, для ремонта подбитой и поломанной тяжелой техники. При этом некоторые военнопленные не желают возвращаться на территорию Украины, поскольку опасаются уголовных обвинений в измене или в помощи террористам и сепаратистам.

"Я знаю об одном таком случае в Кировограде: двоим военнопленным, которых я освободил и привез, СБУ Украины предъявила обвинения в помощи сепаратистам в Горловке и содержит их под стражей", - рассказал он.