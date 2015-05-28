Обмен заложниками на Донбассе практически остановлен – Центр освобождения пленных
Обмен пленными с боевиками так называемых Донецкой и Луганской народных республик практически остановлен.
Об этом заявил Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан, содействовавший возвращению домой более трехсот украинских военнослужащих, сообщает Радио Свобода.
"Обмен пленными, который в конце прошлого и в начале этого года происходил очень активно, практически приостановлен. Исключение составляет освобождение командира батальона украинской армии Олега Кузьминых, попавшего в плен четыре месяца назад во время боев за Донецкий аэропорт", - говорится в сообщении.
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Как отмечает Рубан, по данным СБУ, разведки, в плену у боевиков остаются где-то порядка 400 человек.
"Постоянно мы видим несколько десятков человек, с которыми мы созваниваемся, знаем их местоположение и можем добиваться их освобождения в ближайшее время. Все остальное – довольно сложная работа", - сказал он.
По словам Рубана, пленных часто перевозят – например, чтобы использовать для строительства или разборки завалов, для ремонта подбитой и поломанной тяжелой техники. При этом некоторые военнопленные не желают возвращаться на территорию Украины, поскольку опасаются уголовных обвинений в измене или в помощи террористам и сепаратистам.
"Я знаю об одном таком случае в Кировограде: двоим военнопленным, которых я освободил и привез, СБУ Украины предъявила обвинения в помощи сепаратистам в Горловке и содержит их под стражей", - рассказал он.