Интерпол прекратил розыск экс-главы "Укртелекома" - СМИ
Международная организация уголовной полиции Интерпол больше не разыскивает экс-главу правления "Укртелекома" Георгия Дзекона.
Об этом "Экономической правде" сообщил высокопоставленный источник на рынке.
"Дзекон нанял адвокатское агентство, входящее в тройку лучших в США. Ему удалось доказать беспочвенность обвинений со стороны украинской власти", - говорит собеседник ЭП.
12 января 2015 Интерпол сообщил, что за обращением украинской власти в международный розыск для задержания и экстрадиции в Украину объявлены экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров, экс-министр финансов Юрий Колобов и экс-глава правления "Укртелекома" Георгий Дзекон.
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Украинские СМИ тогда распространили это сообщение со скриншотом с сайта Интерпола. В том числе и с фотографиями Дзекона.
По ссылке, где ранее на сайте Интерпола была размещена информация о Дзекона, пусто.
Как сообщал УНИАН, по данным главы МВД Арсена Авакова Дзекон попал в розыск Интерпола вместе с другими чиновниками времен президентства Виктора Януковича.
"Объявлены в международный розыск Интерпола (красная карточка - задержание для экстрадиции в Украину): Янукович Виктор Федорович Янукович Александр Викторович, Азаров Николай Янович, Богатырева Раиса Васильевна, Колобов Ю.В. (экс-министр финансов Украины), Дзекон Г.Б. (экс-руководитель "Укртелекома")", - подчеркнул Аваков.