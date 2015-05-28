Интерпол прекратил розыск экс-главы "Укртелекома" - СМИ

Об этом "Экономической правде" сообщил высокопоставленный источник на рынке.

"Дзекон нанял адвокатское агентство, входящее в тройку лучших в США. Ему удалось доказать беспочвенность обвинений со стороны украинской власти", - говорит собеседник ЭП.

12 января 2015 Интерпол сообщил, что за обращением украинской власти в международный розыск для задержания и экстрадиции в Украину объявлены экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров, экс-министр финансов Юрий Колобов и экс-глава правления "Укртелекома" Георгий Дзекон.

Читайте такжеОдного из главарей "ДНР" в Москве разыскивают за мошенничество

Украинские СМИ тогда распространили это сообщение со скриншотом с сайта Интерпола. В том числе и с фотографиями Дзекона.

По ссылке, где ранее на сайте Интерпола была размещена информация о Дзекона, пусто.

Как сообщал УНИАН, по данным главы МВД Арсена Авакова Дзекон попал в розыск Интерпола вместе с другими чиновниками времен президентства Виктора Януковича.

"Объявлены в международный розыск Интерпола (красная карточка - задержание для экстрадиции в Украину): Янукович Виктор Федорович Янукович Александр Викторович, Азаров Николай Янович, Богатырева Раиса Васильевна, Колобов Ю.В. (экс-министр финансов Украины), Дзекон Г.Б. (экс-руководитель "Укртелекома")", - подчеркнул Аваков.